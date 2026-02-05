Spectacle

Partition chorégraphique participative – La Traverse – Cie Jeanne simone

Une partition chorégraphique, la marche au ralenti d’un groupe qui fait événement dans la ville tout en flirtant avec l’invisible.

Le 22/03/2026 11:00

Rue du Viaduc 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35

Gratuit pour les visiteurs

La Traverse est un projet participatif qui ralentit la ville et ses flux, en bouleverse doucement l’humeur, par autant de marches individuelles et connectées entre elles. La Traverse met le simple fait de marcher au centre de l’attention, nous rappelle que cet acte si anodin engage toute notre intelligente machine corporelle et nous inscrit en relation au monde et à notre environnement.

Un groupe s’est constitué et a pris le temps de prendre son temps pour vous donner à découvrir un espace public au ralenti. Venez soutenir ses participant.e.s de votre regard et de vos attentions, faites l’expérience de l’élasticité du temps, observez autrement un lieu. Soyez-en les témoins complices et avertis.