Pascal Mary en concert

Une soirée conviviale et chaleureuse au Poët-Laval Auteur, compositeur, Pascal MARY, classique et punk à sa manière propose plus qu’un concert… Laissez-vous tenter ! On vous y attend nombreux.

Un récit de vie, entre stand-up et chansons, en piano-voix qui va vous embarquer dans des montagnes russes émotionnelles, un humour ravageur, puissant, toujours fin. Un univers poétique, humoristique et profondément touchant, à la frontière entre la chanson et l’humour. Cette capacité à osciller entre le rire et l’émotion rend chaque spectacle de Pascal Mary inoubliable

Après une enfance en Normandie, de vagues études de lettres, il vient suivre des cours de théâtre à Paris et puis surcoût découvrir la vie dans la capitale.

Un chanteur poétique haut de gamme – Un chanteur immense au talent fou.

Tendre, cinglant et poétique, il parcourt sa vie et fait se refléter la nôtre dans ses pleins et ses creux.

Un univers singulier, des chansons ciselées, une simplicité et une proximité désarmantes, une musicalité inspirée portée par une voix au souffle et au timbre remarquables.

Pascal MARY est un artiste complet, généreux, authentique et attachant , drôle ou poignant, provocant ou grinçant de la détresse à l’enchantement de vivre, il ose tout sans malveillance et l’on en sort nourri, apaisé et heureux.

Il allie haut la main tradition d’une chanson à texte, poésie, humour et goût du jour. Rafraîchissant à souhait, émouvant, drôle, intelligent, on ne peut qu’aimer Pascal Mary.