Passage du Tour de France 2025 à Montmeyran

Cette année, le Tour de France passera dans l’Agglo, à l’occasion de la 17e étape entre Bollène et Valence. La commune de Montmeyran accueillera les coureurs peu avant leur arrivée à Valence : découvrez le programme prévu sur place !

Dès début juillet, Montmeyran se transforme pour accueillir le Tour de France ! Des décorations seront installées place de la Mairie et place de la Redonnerie, tandis que les commerçants rivaliseront de créativité pour habiller leurs vitrines.

Le parking de l’école Sainte-Marie se transformera en village étape, avec un écran géant pour suivre la course en direct et une buvette/snack tenue par l’association Running Montmeyran. Les plus sportifs pourront tester le vélo à smoothie, tandis qu’un atelier de réparation de vélos permettra à chacun de remettre sa monture en état.

Les coureurs traverseront la commune depuis la route de Montoison, l’avenue du Stade en passant devant l’école Sainte-Marie, le rond-point des Sablons puis prendront la direction de Montvendre en passant devant l’école Roger-Marty.