Pays Lointain – Collectif Regards des lieux

Pays Lointain est un concert cinématographique. Sur scène, une harpe et une basse dialoguent, jouent avec l’image et les sons du paysage.

Oscillant du folk au classique, empruntant des chemins de traverse expérimentaux, la musique se déploie en direct, esquissant avec les images projetées les contours d’une longue saison, de l’aube au crépuscule. Bruits de l’eau, harmoniques d’un te?le?sie?ge, rires des fe?tards ou silences des fore?ts, Pays lointain compose, dans les pas des troupeaux, le portrait kaléidoscopique et sensoriel d’une montagne en pleine transformation.

Images et réalisation : Jérémie Lamouroux // Musique : Mélanie Virot (Harpe) et Martin Debisschop (basse) // Prise de son et création sonore : Pascal Thollet