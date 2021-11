« PERES INDIGNES » soirée parentalité

» Pères Indignes » un regard loufoque et bienveillant sur la parentalité positive : » Deux amis de longue date, devenus papa, s’emparent avec enthousiasme et humour des grandes questions de leur quotidien de parents « . Suivez leurs aventures au travers de sketches portant sur des thématiques telles que le portage des bébés, la charge mentale, l’alimentation, la gestion des émotions, les clichés de genre, mais aussi les petits tracas du quotidien comme le coucher, la coiffure et les questions gênantes des enfants !

Pièce en 7 sketches

Durée : 60 minutes