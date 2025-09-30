Performance photographique – La nature des équilibres – Sylvain Gouraud

Spectacle puis repas avec les Popotes (atelier cuisine à partir de 17h)
Avec cette performance, Sylvain Gouraud traite de façon très sensible et singulière des attachements au paysage et à la terre par le biais des pratiques agricoles. Pendant quinze années, ce photographe installé dans la Vallée de la Drôme a mené un travail d’enquête de terrain et de créations sur plusieurs sites en France, explorant aussi bien le versant industriel que celui de la biodynamie. Jouant de l’analogisme entre la prise de vue photographique et l’accaparement de la terre, il tente de relier le monde de la culture et celui de l’agriculture.
Un voyage en images dans l’usage des paysages.