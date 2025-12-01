Plusieurs stands vous accueilleront chaleureusement : confections/ventes par les résidents de l’Ehpad et de la résidence autonomie, confections/ventes par les habitants de l’habitat inclusif Résidence Sensitive, objets personnalisés et personnalisables par Couleur Gigi, vente de crêpes et boutique solidaire ! Parking gratuit à l’intérieur des résidences sous réserve de places disponibles. Au plaisir de vous voir !
Petit Marché de Noël
Les résidences Sainte-Germaine (Ehpad et Résidence autonomie) ont l’honneur de vous convier à leur petit marché de Noël.
26 Rue Christophe Colomb 26000 Valence Tél. 04 75 44 19 41