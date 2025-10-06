Petit spectacle d’halloween

Le Spectacle Hanté d’Halloween : Une Histoire à Frissonner !
?? L’heure est venue de plonger dans l’univers mystérieux d’Halloween… Rejoignez-nous ! Préparez-vous à vivre un moment de mystère à la bibliothèque municipale de La Roche de Glun !
Le 31 octobre, c’est la soirée à ne pas manquer !
? Détails du Spectacle :
Vendredi 31 octobre
À partir de 17h (un moment à savourer avant la nuit noire… Séances toutes les 30 minutes . Dernière séance 18h30.
Tout public (adapté à tous, des plus jeunes aux plus téméraires)
Notre temps fort Halloween :
Une performance immersive où le public est invité à suivre l’histoire et à interagir avec les personnages
Astuces pour profiter pleinement de la soirée :
Venez déguisés en monstres, sorcières ou créatures de votre choix