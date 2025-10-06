Petit spectacle d’halloween

L’heure est venue de plonger dans l’univers mystérieux d’Halloween… Rejoignez-nous ! Préparez-vous à vivre un moment de mystère à la bibliothèque municipale de La Roche de Glun !

Le Spectacle Hanté d’Halloween : Une Histoire à Frissonner !

Le 31 octobre, c’est la soirée à ne pas manquer !

? Détails du Spectacle :

Vendredi 31 octobre

À partir de 17h (un moment à savourer avant la nuit noire… Séances toutes les 30 minutes . Dernière séance 18h30.

Tout public (adapté à tous, des plus jeunes aux plus téméraires)

Notre temps fort Halloween :

Une performance immersive où le public est invité à suivre l’histoire et à interagir avec les personnages

Astuces pour profiter pleinement de la soirée :

Venez déguisés en monstres, sorcières ou créatures de votre choix