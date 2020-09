Petite nuit de l’humour : Bony et Mehdi Dix

Bony : Elle a des choses plus personnelles à raconter, et revient avec humour sur sa vie, ses rencontres, ses expériences et ses déconvenues sexuelles !! Le plaisir de raconter, elle le fait en privé depuis longtemps. Au vu de l’enthousiasme général, elle a tout mis en oeuvre pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre.

Mehdi Dix : Lui, lorsqu’il aborde les thèmes des relations hommes-femmes, de la marche du monde ou lorsqu’il donne un cours de romantisme, il réussit le pari de nous faire rire à gorge déployée tout en nous apportant un nouveau regard sur le monde…

Une performance à ne surtout pas manquer !