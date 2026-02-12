Petits crimes conjugaux – Théâtre

Lorsque, à la suite d’un accident, Gilles perd la mémoire, il revient chez lui auprès de Lisa sa femme depuis quinze ans. Il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie.

Qui est- il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ? A travers les réponses de Lisa, Gille essaie de se retrouver. Mais Lisa lui dit-elle toute la vérité ?

Est-il bien tel que Lisa le décrit ? Est-elle bien sa femme ?

Sa femme Lisa lui raconte leur intimité, son charme fou, leur complicité. Mais chacun doute peu à peu de l’autre et le marivaudage prend peu à peu l’allure d’un affrontement sans merci.

« Petits crimes conjugaux » d’Eric-Emmanuel SCHMITT est une comédie noire pleine de suspense, entre le marivaudage et la guerre totale.

Une ambiance à la Agatha Christie.