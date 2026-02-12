Petits crimes conjugaux – Théâtre

Qui est- il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ? A travers les réponses de Lisa, Gille essaie de se retrouver. Mais Lisa lui dit-elle toute la vérité ?
Est-il bien tel que Lisa le décrit ? Est-elle bien sa femme ?
Sa femme Lisa lui raconte leur intimité, son charme fou, leur complicité. Mais chacun doute peu à peu de l’autre et le marivaudage prend peu à peu l’allure d’un affrontement sans merci.
« Petits crimes conjugaux » d’Eric-Emmanuel SCHMITT est une comédie noire pleine de suspense, entre le marivaudage et la guerre totale.
Une ambiance à la Agatha Christie.