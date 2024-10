Petit(s) prÃ©sent(s) et grand futur

Petit(s) présent(s) et grand futur, spectacle Compagnie Artiflette.

Avec le cirque, la musique, et le chant comme langage poétique, nous tenterons le temps d’un spectacle, de tisser ensemble les contours d’un futur désirable.

Tout public dès 5ans. Durée: 60min

Spectacle et gouter offert par par le CIAS de la CCVD et les CCAS de Beaufort, Gigors et Lozeron et Suze.