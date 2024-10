Peyrinissime by night

Départ/Arrivée : situé Rue des écoles

14h00 : enduro de la Peyrinissime

Le parcours du trail mais avec seulement quelques sections chronométrées (distance chronométrée d’environ 5 km sur les 9.8km du parcours).

Accessible aux coureurs des catégories cadets/cadettes et plus (nés en 2009 et avant)

Distance totale du circuit 9.8 km / 295m Dénivelé positif

Départ possible entre 14h00 et 15h00

15h00 Courses d’orientation :

– 9 km, orientation facile.

– 4 km, orientation difficile.

16h00 : La Randonnée de la Peyrinissime. Le parcours du trail en version rando. Départ de jour, arrivée de nuit

18h00 : Animation enfants (parcours nocturne de 1 km pour les enfants nés entre 2018 et 2021 et de 1,5 km pour les enfants nés entre 2010 et 2017)

20h00 : La Peyrinissime – 9,8 km, 295 D+

Parcours d’initiation au Trail

Accessible aux coureurs des catégories cadets/cadettes et plus ( nés en 2008 et avant.)