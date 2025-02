Philippe TILLARD Exposition  » Partir  » Peintures & Dessins

Né à Lille en 1950, drômois depuis l’âge de 5 ans, c’est avec le début de ma scolarité que j’ai fait mes premiers pas dans l’univers pictural.

Autodidacte, sensibilisé à l’Art Moderne, à l’Art Nouveau, intéressé par les affiches et pochettes de disque des groupes de musique pop-rock anglo-américains, je m’inscris dans une démarche où couleurs, formes, lignes servent une expression à mi-chemin entre la figuration et l’abstraction.

Mon travail débute sans idée préconçue en recouvrant plus ou moins entièrement la toile blanche de couleurs et de formes aléatoires, d’empreintes, de lissages, de coulures, d’estompages, de recouvrements, de « repentir », de grattages, de collages papier ou tissus. Paradoxalement un équilibre se conjugue à partir du désordre et une représentation se précise en lien avec mon récit de vie, mes émotions, mes sentiments, mes préoccupations.

» Partir » invite à une sorte de voyage dans ce qui est « en creux », ce qui est enfoui, ne se révèle pas à priori. Je m’attache à faire des liens entre l’intérieur, l’extérieur, l’avant, l’arrière, le visible, l’invisible, la clarté, l’obscurité, comme un cheminement à la frontière des contraires.

Comme si » partir » permettait de quitter un » état » pour un autre.