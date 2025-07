Pian’O Arcades – Festival d’été Sérénades en Baronnies

Pour le récital de clôture de Pian’O Arcades les Sérénades en Baronnies ont le plaisir d’accueillir ce jeune pianiste d’exception salué par la critique pour la profondeur de son jeu, sa précision stylistique et sa remarquable maturité musicale.

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il a été l’élève de Hortense Cartier Bresson et Frank Braley, Jean Michel Kim s’est ensuite perfectionné à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » de Berlin. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux prestigieux, dont le Concours Long Thibaud Crespin et le Concours International de Piano d’Épinal.

Il se produit régulièrement en France, en Allemagne, au Royaume Uni, au Japon ou encore en Corée du Sud, aussi bien en récital que comme soliste avec orchestre.

Sa carrière en plein essor l’a déjà conduit sur de grandes scènes telles que la Philharmonie de Paris, le Konzerthaus de Berlin, ou le Festival de Radio France à Montpellier.