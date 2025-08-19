Pian’O Arcades : scène ouverte

Pour la septième année consécutive les Sérénades en Baronnies vous invitent à vivre une journée musicale unique avec PIAN’O ARCADES

Une grande fête ouverte à toutes et à tous, réunissant musiciens amateurs et professionnels, venus des Baronnies et d’ailleurs, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tout au long de la journée, un superbe piano Steinway de concert, prêté gracieusement par Bruno Vincent, sera à la disposition du public. Que vous soyez débutant ou confirmé, seul ou accompagné, pianiste ou non, venez partager vos morceaux préférés, improviser ou simplement savourer les notes des autres participants.

Pour jouer, inscrivez-vous auprès des Sérénades en Baronnies :

04 75 28 23 18 ou serenadesenbaronnies26@gmail.com

Point d’orgue de la journée à 17h les Sérénades en Baronnies vous invitent à un concert exceptionnel de Jean-Michel KIM.