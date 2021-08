Un piano Steinway, sera mis à la disposition de tous sur la Place des Arcades. Chacun pourra jouer ou simplement écouter. Et à 17h, un concert de clôture sera donné par la pianiste Fanny Azzuro qui interprètera des préludes de Rachmaninov.

Le qualité exceptionnelle de cet instrument permet de donner des concerts ou récitals d’un niveau extraordinaire. Ce piano sera a la disposition du public pour l’examiner, le toucher et le jouer.

De nombreux concerts ponctueront la journée, musiciens amateurs et professionnels se succèderont rapprochez vous de l’organisation des Sérénades en Baronnies pour proposer votre participation. Nous serons très heureux de vous recevoir, vous et vos amis, venez avec vos instruments et vos partitions.