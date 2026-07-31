Êtes-vous prêts à partager votre passion pour la musique ? La scène ouverte de Pian’O Arcades vous attend !
Le samedi 6 septembre 2026 Place du marché de Buis-les-Baronnies de 10h à 17h
Ce qui vous y attend :
? Un magnifique piano Steinway, mis à disposition par Bruno Vincent, vous attend pour jouer devant un public bienveillant.
? Rencontrez d’autres musiciens et échangez autour de votre passion.
? Testez de nouveaux morceaux ou des interprétations originales dans une ambiance conviviale.
Comment s’inscrire ?
L’accès au piano est libre et ouvert à tous !
Cependant, si vous souhaitez jouer à une heure précise, il est préférable de réserver votre créneau en contactant :
Jean-François Hordé au
– Par téléphone : 04 75 28 23 78
– Par email : serenadesenbaronnies26@gmail.com
À très vite pour une journée musicale inoubliable !
Piano’Arcades
Scène ouverte Piano Steinway de 10h à 17h
Récital Veronico Romero SAEZ, pianiste franco-cubaine à 17h
Place des arcades 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 23 18
Êtes-vous prêts à partager votre passion pour la musique ? La scène ouverte de Pian’O Arcades vous attend !