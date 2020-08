Pièce courte, version longue

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, la compagnie nous dit de ne surtout rien dévoiler, que sinon le plaisir serait gâché.

On sait juste, grâce au titre, que la pièce sera courte mais finalement plus longue.

On les maudit de ne rien pouvoir dire, même si, d’après le synopsis, il serait question des coulisses d’un spectacle en train de se créer…

Pour avoir pu assister à une répétition, sachez qu’on s’est retrouvés embarqués dans un tourbillon drolatique avec des comédiens aussi à l’aise pour improviser une histoire vraie (il parait qu’ils en inventent une différente à chaque représentation) que pour jouer Phèdre et inversement…

Voilà ce que l’on en sait !

Ah si, dernière chose de la plus grande importance : ils ont confié la mise en scène à Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie.

Bon alors, résumons : on connait leur style habile et jubilatoire mêlant danse et théâtre, on sait qu’ils n’ont pas leur pareil pour nous faire rire du vrai et du faux et qu’ils nous réservent de belles surprises, teintées d’humour et de poésie. Ils seront présents là où on ne les attend pas, et assurément, il faudra être au rendez-vous.

Conception et mise en scène : Romuald Leclerc et Françoise Sliwka

Jeu : Romuald Leclerc et Françoise Sliwka

Lumières : En cours

Mise en scène : Patrice Thibaud