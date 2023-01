Pièce de théâtre : « Qui vivra verra »

Histoire : Cinq hommes d’une même famille se réunissent dans la ferme du grand-père pour l’abattage traditionnel du cochon. C’est l’occasion pour eux de se retrouver après de longs mois passés loin les uns des autres. Ils fêtent ça dignement autour de la bonne chère et du bon vin. On prend des nouvelles de chacun, on plaisante, on profite de l’air de la campagne. Cependant, ces pères et ces fils vont aussi saisir l’occasion pour régler certains comptes et tenter de trouver leur place au milieu de tous ces mâles. Le cochon, quant à lui, tente d’appréhender le temps qu’il lui reste avec résignation et philosophie. Outre une performance de comédien, Christophe Pardon nous livre ici une histoire de la vie, certes ordinaire, mais juste et profondément humaine. Chaque personnage que l’acteur-auteur nous donne à voir nous devient familier et dès lors attachant. Et nous serions bien avisés de reconnaître que quand nous rions d’eux et de leur cocasserie, c’est un peu de nous-mêmes que nous rions.

________________________________________