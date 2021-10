Pierre Flory : « Balzac raconté »

Pierre Flory conte deux nouvelles d’Honoré de Balzac : La Messe de l’Athée et Le Chef d’?uvre inconnu.

La Messe de l’Athée

Le célèbre chirurgien Desplein de l’Hôtel-Dieu revendique un athéisme intraitable. Pourtant, Horace Bianchon, jeune interne que Desplein a pris sous son aile, le surprend à genoux assistant à la messe à St Sulpice. Intrigué par ce paradoxe si peu en rapport avec la réputation bien établie de son maître, Bianchon mène l’enquête pour découvrir le secret de Desplein.

Cette nouvelle que Balzac affirmait avoir conçue et écrite en une seule nuit paraît en 1836.

Peu connue et peu lue, La Messe de l’Athée dévoile un Balzac inédit, qui trace un portrait exemplaire de la bonté, de la gratitude et de la fidélité, mais aussi de la tolérance.

Le Chef d’?uvre inconnu

Un peintre, Frenhofer, personnage plein de mystère à la recherche de la beauté absolue, qui a côtoyé les plus grands maîtres du monde met la touche dans le plus grand secret à un mystérieux » chef d’oeuvre « ….

Ce conte » fantastique » à la manière d’Hoffmann est aussi une méditation sur le pouvoir de l’esprit dans le domaine de l’art.