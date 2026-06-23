Pilates en Provence – séances de Pilates en plein air pour femmes, tous niveaux, au Domaine du Prieuré Saint Pierre à Montjoyer. À deux pas de Grignan, par Ella Pilates Club. Dès le 29 juin. ellapilatesclub.com/pilatesenprovence

Ella Pilates Club, futur studio de Pilates à Montélimar, te donne rendez-vous cet été pour une expérience unique en plein air : Pilates en Provence.

Dès le 29 juin, je t’accueille au Domaine du Prieuré Saint Pierre, à Montjoyer, à deux pas de Grignan, pour des séances de Pilates exclusivement dédiées aux femmes, dans un cadre naturel et préservé au coeur de la Drôme Provençale.

Accessibles à toutes, débutantes comme pratiquantes confirmées, ces séances sont l’occasion de se reconnecter à son corps et à la nature, avant l’ouverture officielle du studio à Montélimar.

Réservations et tarifs sur ellapilatesclub.com/pilatesenprovence

À très vite sur le tapis,

Clémence.