Ella Pilates Club, futur studio de Pilates à Montélimar, te donne rendez-vous cet été pour une expérience unique en plein air : Pilates en Provence.
Dès le 29 juin, je t’accueille au Domaine du Prieuré Saint Pierre, à Montjoyer, à deux pas de Grignan, pour des séances de Pilates exclusivement dédiées aux femmes, dans un cadre naturel et préservé au coeur de la Drôme Provençale.
Accessibles à toutes, débutantes comme pratiquantes confirmées, ces séances sont l’occasion de se reconnecter à son corps et à la nature, avant l’ouverture officielle du studio à Montélimar.
Réservations et tarifs sur ellapilatesclub.com/pilatesenprovence
À très vite sur le tapis,
Clémence.