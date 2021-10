Pimpette et Pimpon – Les lutins du Père-Noël

Pimpette et Pimpon aiment jouer avec les enfants aussi bien qu’avec les adultes. Connectés aux étoiles, l’amour et la convivialité ne les quittent jamais… Réservation des 50 premières places à l’Office de Tourisme. Port du masque obligatoire.

Ce sont des personnages surprenants par leur voix et attachants par leur gentillesse. Ils aiment rencontrer les gens et redécouvrir la vie avec eux. Chansons de Noël, tours de magie, conte théâtral et participatif, maquillage, sculpture sur ballon, spectacles de marionnettes, déambulation clownesque costumée avec participation active du public, ateliers participatifs musique, découverte masque, théâtre avec costume à disposition). Sens de l’humour et désir de contenter tout le monde, petits et grands.