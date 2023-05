Pint of Science revient à Romans du 22 au 24 mai. Cette année, la place Maurice Faure est à l’honneur puisque tous les bars qui nous accueillent s’y trouvent.

Lors de chaque soirée, des scientifiques sont invités à parler de leurs travaux puis à répondre aux questions du public autour d’un verre ou d’une gourmandise. C’est l’occasion de troquer les labos et salles de conférences intimidantes pour l’ambiance conviviale de nos bars du centre-ville et de venir à la rencontre du public.