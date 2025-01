À l’écoute des chansons de Piotki, on est immédiatement transportés dans une parenthèse enchantée. Ce n’est pas pour rien qu’il cumule les récompenses aux différents tremplins de la chanson française sur tout le territoire… Ses histoires ciselées, ses personnages réels ou fictifs et toujours attachants, son authenticité et sa sensibilité nous font forcément penser aux premières heures des plus grands que son Renaud, Souchon, Cabrel, Renan Luce, etc… un artiste à découvrir !