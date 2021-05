Vous aurez la chance de pouvoir découvrir et visiter les Ateliers Magiques en compagnie de Dani Lary et de toute son équipe. Et après un apéritif géant et un bon repas, vous assisterez à un Spectacle !

Venez habillé avec des tenues sur le thème des années 20 et 30, les années folles: le Charleston, les robes fluides, les tenues Gatsby …

N’oubliez pas de venir avec une spécialité ou une bouteille de votre région, pour nous la faire découvrir