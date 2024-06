Pour fêter ça et pour inaugurer l’exposition, la maison de quartier Coluche et Naïs Elthma vous propose un pique partage.

N’hésitez pas à apporter une de vos spécialités, vos couverts, verres, nappes de pique-nique, tables et chaises de camping et venez partager un superbe moment autour des Arts.

Musique, Photographie et Danse Country seront à l’honneur !

11h : dégustation de plats (sucrés et salés) préparés par les voisins, amis et adhérents

14h : animation musicale des élèves du SBM

15h15 : démonstration et initiation à la danse country avec « J’aime tes boots »