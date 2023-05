« Pizzas Bieres »

Le Gyrobar, c’est un fourgon aménagé spécialement pour créer un rendez vous hebdomadaire convivial aux habitants de village dépourvu de commerce.

Et pour ce faire, rien de tel qu’un bar à bière !

Avec plus de 300 bouteilles embarquées répartis sur plus de 20 références différentes et 3 tireuses pour les amateurs de pressions, au Gyrobar on trouve une nouvelle carte à chaque sortie pour toujours avoir des nouveautés à découvrir !

Et des nouveautés, il n’en manque pas, puisqu’une dizaine de brasseries françaises, pour la plupart locales, sont représentées, avec leur style propre, leurs bières expérimentales, des petites pépites qui vont vous faire découvrir à quelle point le monde brassicole est vaste