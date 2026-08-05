Présentation du collectif Place aux Images : Leur projet naît d’une envie de mettre en lumière le travail des créateur.ices locales, d’encourager les femmes et minorités de genre à exposer, partager leur art et créer encore plus fort. Vous pourrez aussi découvrir différentes pratiques grâce aux ateliers organisés par le collectif. Après Micro Contact l’an passé, Ad Hoc est très heureux d’accueillir un autre collectif de la vallée, plein d’énergie, de créativité. Une façon d’échanger, de mélanger les styles et les gens et aller à la rencontre des autres. Les images et les couleurs vont envahir l’espace !
Exposition, Marché
Place aux Images – Rencontres AD HOC #9
Ad Hoc accueille Place aux Images, le marché d’illustration et de photographie d’artistes de la Vallée pour sa deuxième édition !
du 12/09/2026 11:00 au 13/09/2026 18:00 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs