Planète autisme – Agoras

Deux rencontres et conférences vous attendent !

Le 07/10/2025 19:00

4 rue du Clos Gaillard 26000 Valence Tél. 04 75 79 22 11

Contacter par mail Site internet
Payant

Il y aura une première date sur  » TDAH et TSA, stratégies éducatives face à l’opposition « , inspirées des programmes d’entraînement aux habiletés parentales et de la méthode Barkley ; rencontre animée par Stéphanie Baille, neuropsychologue et une deuxième date avec une conférence,  » Autisme et trauma. Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Que faire ? « , animée par Armelle Vautrot, universitaire et intervenante spécialisée en autisme et en trauma.