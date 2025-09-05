Il y aura une première date sur » TDAH et TSA, stratégies éducatives face à l’opposition « , inspirées des programmes d’entraînement aux habiletés parentales et de la méthode Barkley ; rencontre animée par Stéphanie Baille, neuropsychologue et une deuxième date avec une conférence, » Autisme et trauma. Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Que faire ? « , animée par Armelle Vautrot, universitaire et intervenante spécialisée en autisme et en trauma.
Planète autisme – Agoras
Deux rencontres et conférences vous attendent !
