PoÃ©sie Visuelle – Compagnie Les Bestioles – Sous la neige

Poésie visuelle et sonore Une expérience poétique, visuelle, sonore De 6 mois à 6 ans et pour toute la famille

Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons et ses bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessine. Sous la neige est un spectacle immersif, une recherche sensorielle autour de la matière et de la lumière, du mouvement, des sons et de la musique.