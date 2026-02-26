Un salon convivial, des étagères chargées de livres, des bénévoles passionnés, et la possibilité de choisir sur ordinateur, un volume parmi les catalogues de toutes les bibliothèques de votre Communauté de Communes. Une navette amènera les livres choisis au point relais ; où vous les ramènerez après lecture.
Point lecture bibliothèque
La mairie de Réauville, l’Association Du Bourg, et la Bibliothèque de la Vence Roussas-Valaurie proposent un » Point Lecture Bibliothèque » à Réauville, ouvert chaque samedi, de 10h à 12h.
Le 28/02/2026 10:00 Informations complémentaires
30 Route d'Allan 1er etg 26230 Réauville
Gratuit pour les visiteurs