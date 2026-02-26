Point lecture bibliothèque

La mairie de Réauville, l’Association Du Bourg, et la Bibliothèque de la Vence Roussas-Valaurie proposent un  » Point Lecture Bibliothèque  » à Réauville, ouvert chaque samedi, de 10h à 12h.

Le 28/02/2026 10:00

30 Route d'Allan 1er etg 26230 Réauville

Gratuit pour les visiteurs

Un salon convivial, des étagères chargées de livres, des bénévoles passionnés, et la possibilité de choisir sur ordinateur, un volume parmi les catalogues de toutes les bibliothèques de votre Communauté de Communes. Une navette amènera les livres choisis au point relais ; où vous les ramènerez après lecture.