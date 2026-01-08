Concert, Spectacle

Police Line Tribune Police, Sting

Concert d’hommage au fameux groupes the police et Sting. Ambiance Rock des année 80 !

Le 17/01/2026 20:30

1995 route des Alpes 26110 Curnier Tél. 04 75 28 48 53

Gratuit pour les visiteurs