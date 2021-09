Porte ouverte musicale au studio SLC

La Porte Ouverte Musicale est destinée aux musiciens professionnels ou amateurs, ainsi que toute personne en lien avec le monde de la musique et de la culture, qui souhaitent faire connaissance avec le studio.

Ce sera l’occasion de visiter les différentes cabines du studio en action. En effet, le Joachim Expert Trio sera notre tête d’affiche. Un trio brillant et subtil, à l’esthétique résolument jazz acoustique, libre et engagé au service du jazz moderne par ses compositions et ses arrangements originaux de standards.

L’excellent pianiste lyonnais sera entouré de John Zidi (contrebasse) et Sébastien Mourant (batterie). Ils régaleront nos oreilles tout l’après-midi.

Zaza Desiderio et Joël Gombert les rejoindront et inviteront les visiteurs musiciens à se joindre à eux pour faire le boeuf / la jam avec eux.