Portes-lès-Valence fête Noël !

Des bulles géantes, des animaux de la ferme, des promenades à poney ou en calèche, des mascottes, des manèges et un spectacle féerique. Le programme de Noël en fête s’annonce enchanteur, poétique et plein d’émerveillements !

Un événement en partenariat avec le CCAS.

11h – Dégustation d’huîtres proposée par le Comité des Fêtes.

14h – Animations gratuites

Parades et stand de bulles géantes : avec leurs reflets aux couleurs de l’arc-en-ciel, les bulles géantes de savon sont un enchantement pour les enfants. Un « artiste bulleur », aidé

de ses baguettes et de son anneau, va déployer ses bulles d’une taille phénoménale ! Les enfants pourront participer à la confection des bulles et se transformer en artistes.

Animaux de la ferme

La Ferme pédagogique de Zoé, avec ses deux animateurs, va faire découvrir aux enfants de sympathiques animaux : des lapins, des cochons d’Inde, des chèvres, des moutons, des poneys et un âne.

Promenades

La place de la mairie sera le point de départ de promenades en calèche et à poney.

Manèges

Pour le plus grand plaisir des petits, sur la place de la mairie, deux manèges et un trampoline seront en accès libre.

Le Père Noël et les mascottes

Le Père Noël sera présent, accompagné d’Olaf, Mickey, Minnie, Donald, Daisy et Dingo.

Vente de crêpes proposée par le Comité des Fêtes

18h – Spectacles gratuits

Chorégraphies de Noël

par les associations portoises : La Danse de Laeti et La Mouette Danse Académie

Mirabelle et Jaco à travers le Portail du Temps par la Compagnie Les Oiseaux de Nuit