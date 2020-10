Portes ouvertes au Centre hospitalier de Valence – Octobre Rose

Accueil et échanges avec l’équipe de gynécologues, sages-femmes, oncologues, manipulatrices en radiologie et radiologues.

? Visite des locaux d’imagerie et des équipements dédiés au dépistage du cancer du sein (entrée A).

? Atelier de simulation d’autopalpation sur mannequin, projection de photos et examens cliniques (le jour même ou sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles) au sein du service de consultation de gynécologie (entrée B).

? Stands du Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes et des associations Ligue contre le cancer 26, Agir contre le cancer 26 et Cancer et activités physiques 26/07 (hall principal).