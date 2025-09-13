À découvert à découvrir, redécouvrir les 2000 petits bonshommes et leurs pérégrinations entre guerre et paix, sur les sites de Baume-les-Messieurs en passant par Gigny-sur-Suran, Tournus, Cluny, Moissac et leurs abbayes, les prieurés de Manthes, Charrière, La Riche (Ronsard), Marnans, la cathédrale de Strasbourg, les églises de Bathernay, Le Grand Serre, Lentilly, Anneyron, le château de Pontus de Thiard, le musée de l’art en marche, les galeries Melanson et Chomarat… et le 1% artistique pour la prochaine rencontre aux JEP à la Côte-Saint-André.
Portes ouvertes d’atelier d’artiste
Portes ouvertes de l’atelier et échange avec l’artiste.
300 route de Lens-Lestang 26530 Le Grand-Serre Tél. 06 21 82 17 92