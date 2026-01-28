Visites

Portes ouvertes de la Résidence Domitys

La résidence séniors Domitys organise sa journée portes-ouvertes, ponctuée de visites, rencontres, animations et instants gourmands.

Le 31/01/2026 10:00

3 allée du Docteur Bonnet 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 51 34 00 00

Site internet
Gratuit pour les visiteurs