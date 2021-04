Portes ouvertes du Centre d’Art et signatures des artistes dessinateurs

Autour du dessinateur presse Willem (LIbération @ Charlie Hebdo), une dizaine des illustrateurs, dessinateurs et artistes contemporains seront présents pour une journée Portes Ouvertes. Le centre d’art Y. Morin reçoit l’expo Le Noir, rencontres graphiques

Dans le cadre de l’exposition Noir, rencontres graphiques: Avec les oeuvres de Miss Tic, art urbain street art, des illustrateurs Sophie Dutertre, Blexbolex, Flore Chemin, Anne-Laure Draisey, Stefanie Shilling, des artistes peintres Paule Riché, Jean Noël Bachès, Jeannie Lucas, Jean-Guy Ubergio, Béatrice Meunier-Dery, Lucas Ribeyron, des dessinateurs presse comme Willem, Honoré, ou dessinateur contemporains comme Sharon Kilvand, Paul Diemunsch, Médi Holtrop, et aussi photographe Samuel Guille. Tous traitent le Noir dans leur art (humour noir, psychanalyse, BD, féministe, engagement, Histoire, Temps, Nature et Terre, Intime , écriture, abstraction….)

Une exposition qui présente un face à face avec quelques oeuvres de collection de maître de la manière noire et de l’encre comme Gustave Doré, Frans Masereel, Camille Corot, Felix Valloton, Eugène Delacroix, Pablo Picasso, Ben…

Exposition visible du 13 mai au 15 Aout 2021.