Cinéma, Spectacle, Visites

Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier

Avis à toutes les âmes curieuses : Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises !

Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier
du 29/09/2025 09:00 au 05/10/2025 18:00

301 côte Simond 26730 La Baume-d'Hostun

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

PORTES TOUJOURS OUVERTES AU CHALUTIER!

Avis à toutes les âmes curieuses : Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises ! On participe aux Journées Portes Toujours Ouvertes des Tiers-Lieux organisées par Tiers-Lieux BFC, et on met les petits poissons dans les grands filets.

Au programme:

* MERCREDI 02/10 – PROJECTION TERO LOKO:
Un docu qui remue les méninges, suivi d’un temps d’échange pour refaire le monde (ou au moins en discuter autour d’un verre).
Horaire : en soirée, à confirmer.
Pour les curieux·ses, les cinéphiles et les fans de popcorn maison (ou de biscuits secs, on s’adapte).

* JEUDI 03/10 – BLANCHE & DENIS:
Duo de danse poétique et amical – une chorégraphie sur… l’amitié !
Dès 18h3, Buvette sur place.

* TOUTE LA SEMAINE – VISITES & DÉCOUVERTES:
Venez explorer nos ateliers, rencontrer des créateurs et créatrices, respirer l’odeur de café et de bois fraîchement poncé.
Horaires à confirmer.

OÙ ? Le Chalutier – 301 côte Simond, La Baume-d’Hostun