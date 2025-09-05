Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier

Avis à toutes les âmes curieuses : Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises !

PORTES TOUJOURS OUVERTES AU CHALUTIER!

Avis à toutes les âmes curieuses : Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises ! On participe aux Journées Portes Toujours Ouvertes des Tiers-Lieux organisées par Tiers-Lieux BFC, et on met les petits poissons dans les grands filets.

Au programme:

* MERCREDI 02/10 – PROJECTION TERO LOKO:

Un docu qui remue les méninges, suivi d’un temps d’échange pour refaire le monde (ou au moins en discuter autour d’un verre).

Horaire : en soirée, à confirmer.

Pour les curieux·ses, les cinéphiles et les fans de popcorn maison (ou de biscuits secs, on s’adapte).

* JEUDI 03/10 – BLANCHE & DENIS:

Duo de danse poétique et amical – une chorégraphie sur… l’amitié !

Dès 18h3, Buvette sur place.

* TOUTE LA SEMAINE – VISITES & DÉCOUVERTES:

Venez explorer nos ateliers, rencontrer des créateurs et créatrices, respirer l’odeur de café et de bois fraîchement poncé.

Horaires à confirmer.

OÙ ? Le Chalutier – 301 côte Simond, La Baume-d’Hostun