Portes ouvertes du tiers-lieu du Chalutier

PORTES TOUJOURS OUVERTES AU CHALUTIER!
Avis à toutes les âmes curieuses : Le Chalutier vous invite à embarquer pour une semaine pleine de surprises ! On participe aux Journées Portes Toujours Ouvertes des Tiers-Lieux organisées par Tiers-Lieux BFC, et on met les petits poissons dans les grands filets.
Au programme:
* MERCREDI 02/10 – PROJECTION TERO LOKO:
Un docu qui remue les méninges, suivi d’un temps d’échange pour refaire le monde (ou au moins en discuter autour d’un verre).
Horaire : en soirée, à confirmer.
Pour les curieux·ses, les cinéphiles et les fans de popcorn maison (ou de biscuits secs, on s’adapte).
* JEUDI 03/10 – BLANCHE & DENIS:
Duo de danse poétique et amical – une chorégraphie sur… l’amitié !
Dès 18h3, Buvette sur place.
* TOUTE LA SEMAINE – VISITES & DÉCOUVERTES:
Venez explorer nos ateliers, rencontrer des créateurs et créatrices, respirer l’odeur de café et de bois fraîchement poncé.
Horaires à confirmer.
OÙ ? Le Chalutier – 301 côte Simond, La Baume-d’Hostun