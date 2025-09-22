? PORTES OUVERTES EYGUEBELLE – LES 25 & 26 OCTOBRE ?
Eyguebelle vous ouvre ses portes les Samedi 25 et dimanche 26 octobre
De 10h à 18h
Domaine Eyguebelle – 3 chemin de la Méjeonne, 26230 Valaurie
(À seulement 5 minutes de la sortie A7 Montélimar Sud)
Venez découvrir les coulisses de notre savoir-faire artisanal lors de deux journées exceptionnelles !
Au programme :
– Visites guidées de l’unité de production
– Dégustations de nos produits phares et de nos nouveautés
– Offres exclusives en boutique
– Restauration sur place avec les food trucks @Chez Bastos & @Le Réunionnais
1 EUR par personne : Visite guidée & Dégustation avec un Ecocup offert.
Une belle occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis, tout en découvrant l’univers Eyguebelle.
On vous attend nombreux !
