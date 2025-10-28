Visites

Portes ouvertes Métripolis

Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !

Le 12/11/2025 14:00

7 rue Louis Armand 26800 Portes-lès-Valence Tél. 04 75 57 80 00

Gratuit pour les visiteurs

Sur inscription.