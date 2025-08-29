D’autres oeuvres mémorables prolongeront ce voyage en Europe de l’Est, mêlant tour à tour folklore, monde de l’étrange et esprit de fête. Durée de la soirée (avec pause) : 1h30 environ
Le quatuor à cordes Page Blanche Quartet est formé de quatre jeunes musiciens virtuoses de l’Orchestre de Paris, aussi passionnés que talentueux :Joseph André, Violon – Flore-Anne Brosseau, Alto – Paul-Marie Kuzma, Violoncelle – Ulysse Vigreux, Contrebasse.
Portraits slaves : de Budapest à Saint-Pétersbourg
Page Blanche Quartet propose à l’occasion de ce concert une toute nouvelle création : la célèbre Suite de danses de Béla Bartók de 1923. Six pièces joyeuses et envoûtantes à découvrir dans un arrangement inédit ! Dans le cadre du festival Page Blanche.
Impasse du Grand Cellier 26700 La Garde-Adhémar Tél. 04 75 26 10 35
D’autres oeuvres mémorables prolongeront ce voyage en Europe de l’Est, mêlant tour à tour folklore, monde de l’étrange et esprit de fête. Durée de la soirée (avec pause) : 1h30 environ