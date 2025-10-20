Théâtre

« Pour moi, le travail c’est plié! ». Conférence gesticulée à la Locomotive.

Conférence gesticulée. Chronique d’une diplômée précaire.

Le 13/11/2025 20:30

Bar sur place.