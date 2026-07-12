« Premier Ginko bilobal » par la Compagnie La Fabrique des Chemins – Chavannes

A l’initiative des habitant(e)s de Bren, Chavannes et Larnage, le projet des Gingko-Bilobals est une invitation au contact, à la danse et à la fête durant l’automne 2026 jusqu’au printemps 2027.

Sous l’impulsion des artistes de la Cie La Fabrique des Chemins, trois arbres seront plantés en musique et en danse, ce qui déclenchera l’ouverture successive de trois grands Bals dans chaque village.

Pour cela il faudra remplir son carnet de bal, apprendre à danser » gingko « , écrire l’hymne du village, et surtout semer ses meilleurs voeux pour le futur. Écoles de musique, MJC, associations locales sont mobilisées avec le Train-Théâtre et Arche Agglo pour nourrir ce projet intergénérationnel, créateur de liens et de sens.