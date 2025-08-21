Exposition

Prendre racine – Hommes et plantes en exil

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi il y’avait des Melons en Allemagne ?
Découvrez l’histoire d’une autre manière avec cette exposition.

du 21/08/2025 14:00 au 14/09/2025 19:00
Gratuit pour les visiteurs