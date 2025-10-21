Présentation chaque jour à 15h (hors weekends), sans réservation. Karine, Jane et Virginie commenteront aux visiteurs les différentes traditions et coutumes autour de cette table.
En accès libre sur nos jours et horaires d’ouverture.
Présentation de la table des 13 desserts à l’Office de Tourisme de Montélimar
Un incontournable des fêtes de fin d’année en Provence, venez explorer la table des treize desserts, ses secrets et symboles de cette tradition emblématique, petits et grands sont conviés à une immersion festive et chaleureuse.
Montée St Martin 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20
