Présentation de la technique du Tufting – Atelier Alice Rivière – Journées Européennes des Métiers d’Art

Dans le cadre de l’édition 2026 des Journées Européennes des Métiers d’Art, Alice Rivière vous propose de découvrir la technique du Tufting, ou touffetage, sur son lieu de travail.

du 10/04/2026 au 12/04/2026

8 cote Jacquemart 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs

Le tuffetage est une technique textile issue de l’artisanat du tissage, permettant de réaliser divers objets.