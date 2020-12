Présentation des Treize desserts et des traditions de Nöel en Provence

Du 7 décembre au 31 décembre : Les traditions de Noël en Provence et la table des treize desserts, présentation et dégustation, gratuit, dans le respect du protocole sanitaire.

Présentée à l’Office de Tourisme de Montélimar-Agglomération

Du 7 décembre 2020 au 31 décembre 2020 découvrez la table des 13 desserts en Provence dressée pour les fêtes de fin d’année à l’Office de Tourisme. Ainsi que les traditions de Noël en Provence et la crèche provençale occupant la vitrine centrale, gracieusement prêtée et installée par Mme GIRAUD de Viviers.

Accès libre aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. Fermé le dimanche, le 25,26 décembre et le 1er, 2 janvier.

>> Tous les jours à 15h30, (sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés) : présentation des 13 desserts et de la tradition du Noël en Provence par notre guide suivie d’une petite dégustation gourmande sucrée (gratuit).