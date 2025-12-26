Présentation du prix littéraire Passerelle

Fidèle au rendez-vous de la nouvelle année, le Prix Passerelle est de retour avec une sélection haute en couleurs : six récits amples et volontiers romanesques, qui vont vous faire côtoyer de très près leurs personnages au caractère bien trempé !

Le 17/01/2026 10:30

Place de l'Europe 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 04 75 71 90 74

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Tous ont besoin de conjurer, de diverses façons, les voix d’un passé qui les hante…

Quant à votre voix à vous, elle sera là pour les départager, et désigner le prochain lauréat du prix ; alors lisez, et élisez !