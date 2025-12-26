Présentation du prix littéraire Passerelle

Tous ont besoin de conjurer, de diverses façons, les voix d’un passé qui les hante…
Quant à votre voix à vous, elle sera là pour les départager, et désigner le prochain lauréat du prix ; alors lisez, et élisez !
Fidèle au rendez-vous de la nouvelle année, le Prix Passerelle est de retour avec une sélection haute en couleurs : six récits amples et volontiers romanesques, qui vont vous faire côtoyer de très près leurs personnages au caractère bien trempé !
